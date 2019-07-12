У Києві презентували посібник з інклюзивної освіти

“Це видання стало результатом практичних і теоретичних напрацювань у рамках науково-педагогічного проєкту “Інклюзивна освіта — рівень свідомості нації”, що впроваджував Фонд Порошенка разом з Міністерством освіти та науки. ...Він складається з важливих для розвитку інклюзивної освіти тем, а саме — інклюзивна освіта як сфера відповідальності держави і громадянського суспільства, державно-громадське управління інклюзивної освіти, дитина з особливими потребами як суб’єкт інклюзивної освіти і організація освітнього процесу в умовах інклюзивної освіти. Основною метою посібника є оволодіння педагогами основними компетентностями щодо засад інклюзивної освіти, системи державно-громадського управління інклюзивною освітою, особливостей психофізичного розвитку дитини з особливими освітніми потребами, основних принципів та технологій організації освітнього процесу в умовах інклюзивної освіти”, - розповіла Марина Порошенко.

Презентація навчального посібника "Інклюзивна освіта"/ Фото: Данііл Шамкін

Вона додала, що видання також містить глосарій, що дозволяє уніфікувати термінологію та привести її у відповідність до міжнародних стандартів.

Марина Порошенко нагадала, що останні роки в Україні триває розбудова системи інклюзивного навчання. Відповідно до міжнародних стандартів зараз Україна впроваджує навчання дітей з особливим потребами в системі шкільної освіти. Цей принцип зокрема передбачено Саламанською декларацією, переклад якої на українську мову здійснено за сприяння Фонду Порошенка. Документ передбачає, що освіта повинна надаватися кожному без винятку, відповідно до його принципів удосконалювалося українське законодавство. Зараз в Україні вже діє мережа інклюзивно-ресурсних центрів, які надають допомогу родинам з дітьми з особливими потребами, За даними МОН, 12 тисяч таких дітей уже навчаються у звичайних школах, що дає їм можливість не тільки отримувати освіту, а й соціалізуватися.

Наразі, за словами Марини Порошенко, є нагальна потреба ввести інклюзивний компонент при підготовці педагогічних фахівців, які після вишів працюватимуть у школах і в тому числі з дітьми з особливими освітніми потребами.

“Хочу сказати, що цей навчальний посібник передбачено для забезпечення викладання навчальної дисципліни “Інклюзивна освіта” у закладах вищої педагогічної освіти, а також для для післядипломної освіти керівників шкіл, методистів, вчителів, він буде корисним для викладачів непедагогічних вишів, батьків дітей з особливими потребами”, - наголосила Марина Порошенко.

Як зазначив на презентації перший заступник міністра освіти та науки Павло Хобзей, цінність посібника ще й в тому, що він побудований на українському досвіді і тісно пов'язаний з реформою Нової української школи

“Нова українська школа пов’язана з цінностями та ставленням, з рівним доступом, власне через інклюзію це і забезпечується, - наголосив Хобзей.

Він також зауважив, що в освітньому стандарті підготовки педагогічних кадрів є інклюзивна складова, відтак педагогічні університети при навчанні своїх студентів можуть використовувати цей посібник. Також при акредитації освітніх програм Нацагентство із забезпечення якості вищої освіти враховуватиме інклюзивний компонент у них.

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У посібнику також розглядається міжнародний досвід впровадження інклюзивної освіти, українське законодавство, є багато практичних порад з організації процесу інклюзивного навчання.

Посібник "Інклюзивна освіта" буде розміщено у вільному доступі на сайті Благодійного фонду Петра Порошенка.