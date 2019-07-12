Перший українець із синдромом Дауна здобув вищу освіту

Лучанин Богдан Кравчук став першим українцем із синдромом Дауна, який здобув вищу освіту і отримав диплом бакалавра історії. Хлопець навчався у Східноєвропейському національному університеті ім. Лесі Українки в Луцьку.

Про це написала у Facebook представниця Інституту національної пам'яті у Волинській області Леся Бондарук.

"Сьогодні лучанин Богдан Кравчук отримав диплом бакалавра історії!!! Він перший в Україні хлопець з синдромом Дауна, який здобув вищу освіту! Пам'ятаю як 5 років тому ми з його мамою Євгенією Кінах боролися за його право на вищу освіту. Виявилося, що радянську норму з 70-х років про заборону на вищу освіту людям з особливими потребами можна побороти сучасними підходами до освіти", - написала Бондарук.

Вона подякувала тодішньому міністру освіти та науки Сергію Квіту і його заступнику Павлу Полянському, "які зрозуміли і підтримали право особливих дітей на вищу освіту", а також деканові історичного факультету Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки (СНУ) Анатолію Швабу.

"Приклад Богдана - це промінь надії багатьом батькам особливих дітей. Бо відтепер вони знають, що якщо вірити у своїх дітей і розвивати їхні можливості, то мрії збуваються", - вважає Бондарук.

Вона також зауважила, що всі ці 5 років Богдан Кравчук сумлінно вчився і часто був набагато успішнішим за звичайних студентів.