Гройсман перевірив, як добудовують Меморіал жертв Голодомору

Увіковічнити пам’ять про мільйони українців, які загинули під час Голодомору 1932-1933 років, - це справа честі кожного громадянина.

Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час відвідання Національного музею «Меморіал жертв Голодомору», повідомляє Урядовий портал.

«Важливо завершити Меморіал, увести його в робочий стан і всі міжнародні делегації і всі українці мають відвідати його, почитати книжки, знайти свою область, район. Ця трагедія є близькою для кожного українця», - сказав Гройсман.

Гройсман відвідав «Меморіал жертв Голодомору»/ Фото Владислава Мусієнка

Глава уряду регулярно перевіряє хід робіт, адже тримає виконання цього проекту під особистим контролем. На його думку, українці мають завжди пам'ятати і трагічні історії народу. «З самого початку моєї роботи Прем'єр-міністром я хотів зробити щось таке, що увіковічнить пам'ять мільйонів життів, які забрав Голодомор. Якщо ми подивимося на прізвища тих, хто загинув, ми можемо побачити і свої прізвища», - сказав Гройсман.

За його словами, цей Меморіал стане одним з найкращих, він буде навіки показувати той біль, які пережила Україна.

Коштом Державного бюджету та благодійників ведеться реконструкція першої черги Меморіалу і активно розбудовується друга черга, яка міститиме як експозицію, так і конференц-хол та приміщення для роботи науковців.