Зеленський дав громадянство України індійській монахині

Відома монахиня з Індії Пайяппіллі Варід Ліджі отримала українське громадянство.

Про це повідомляє Державна міграційна служба України.

"Указом Президента України до громадянства України прийнято Пайяппіллі Варід Ліджі як особу, прийняття якої до громадянства України становить державний інтерес... 11 липня керівник міграційної служби Закарпаття Ігор Михайлишин вручив новій громадянці нашої країни основний документ, що підтверджує громадянство, - паспорт громадянина України у формі ID-картки", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Ліджі родом з Індії, вона 15 років тому прибула на Закарпаття з місіонерською місією.

"Монахиня проводить численні духовні зустрічі, молитви та духовне зцілення. Як настоятелька монастиря Згромадження Сестер Святого Йосифа де Сен-Марк Мукачівської дієцезії Римсько-Католицької Церкви, окрім духовної роботи, активно бере участь у різноманітній громадській діяльності, спрямованій на зміцнення міжконфесійного діалогу в регіоні. Зусиллями сестри Ліджі було залучено кошти від меценатів Німеччини для відкриття при монастирі геріатричного пансіонату для опіки над самотніми літніми людьми. Щотижня від 300 до 1000 соціально незахищених людей різних віросповідань та національностей отримують підтримку при монастирі. У 2017 році сестра Ліджі організувала допомогу військовослужбовцям у зоні проведення АТО. Практично щодня на зустріч з монахинею з Павшина приходять сотні людей для зцілюючої молитви", - додають у ДМСУ.

Отримуючи ID-паспорт, Ліджі зазначила, що "ніколи не відчувала себе тут чужою".

"Бог хотів бачити мене в Україні, оскільки має плани стосовно кожного з нас. Я люблю Україну та українців", - зауважила вона.

Фото: ДМСУ