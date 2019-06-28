Зеленський надав громадянство 14 добровольцям-іноземцям

Президент Володимир Зеленський підписав указ про надання громадянства особам, які брали участь у захисті територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.

Про це повідомляє прес-служба Глави держави.

"Відповідно до документа, українські паспорти отримають 14 осіб. До громадянства України прийнято Дмитра Бєлогорцева, Давіда Гачечіладзе, Абдула Джаліла, Тачі Джафарова, Рудольфа Єгоренка, Тенгіза Занадзе, Гіоргі Кахніашвілі, Валерія Колота, Мераба Концелідзе, Мамуку Музашвілі, Юрія Савілова, Левані Хуцішвілі, Арсланбека Карімова та Юлію Толопу", - йдеться у повідомленні.

Як поінформували у прес-службі, Президент запевнив, що це лише перші рішення щодо надання громадянства України особам, які захищали суверенітет і територіальну цілісність Української держави.

"Наступні будуть ухвалені після надходження матеріалів від Міграційної служби та їхнього розгляду у встановленому порядку", - зазначив Зеленський.

Він також підкреслив, що відтепер з боку Президента не буде штучного гальмування чи затягування цього процесу, як це було у минулі роки.

Текст Указу наразі на офіційному сайті Президента відсутній.