Рада ухвалила в першому читанні ще один законопроєкт про покарання педофілів.

Законопроєкт №6607 «Про внесення змін до деяких законів України (щодо впровадження Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього, та посилення відповідальності за злочини, вчинені проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього)» підтримали 228 народних депутатів при мінімально необхідних 226, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Основні положення законопроєкту передбачають доповнення Кримінального, Кримінально-процесуального кодексів України та інших законодавчих актів нормами, якими запроваджується добровільний захід медичного характеру у вигляді хімічної кастрації, що застосовуються до осіб, які вчинили злочин проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітнього (малолітньої) і страждають розладом сексуальної переваги (педофілією), що не виключає осудності.

Законопроєкт передбачає особливий порядок застосування заходів медичного характеру, що включає в себе застосування медикаментозних засобів до осіб, які вчинили злочин проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітнього (малолітньої) і страждають розладом сексуальної переваги (педофілією) під час та після відбування покарання. Дані заходи у вигляді хімічної кастрації можуть бути застосовані лише на підставі добровільного звернення засудженого за такі злочини, за рішенням суду і за наявності відповідного висновку судово-психіатричної та судово-медичної експертиз.

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Також пропонується створення Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього, який має стати запобіжником для повторення (рецидиву) таких злочинів через поінформованість осіб, на яких законом покладено обов'язки з виховання малолітнього (малолітньої), а так само педагогічним працівником або іншим працівником освітньої організації (установи), медичної організації (установи), організації (установи), що надає соціальні послуги дітям, або іншої організації, зобов'язаним здійснювати нагляд за малолітньою особою.

Як повідомляв Укрінформ, на позачерговому засіданні Верховна Рада також ухвалила закон №6449 депутатів від Радикальної партії, який передбачає створення відкритого реєстру педофілів та примусову кастрацію.

Різницею між документами є те, що ухвалений закон 6449 передбачає введення відкритого реєстру педофілів, а законопроєкт 6607, ухвалений у першому читанні, надаватиме доступ до даного реєстру тільки правоохоронцям та представникам навчальних закладів.