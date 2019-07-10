ГПУ завершила заочне слідство щодо ексміністра Клименка

ГПУ завершила спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка.

Про це повідомили у пресслужбі ГПУ.

"Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України завершено спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні від 18.06.2014 за підозрою колишнього міністра доходів і зборів України та ще чотирьох осіб у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації — ред.); ч. 4 ст. 28 (вчинення злочину за попередньою змовою організованою групою — ред.), ч.2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем — ред.); ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом - ред.) КК України", - йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у повідомленні вказаним особам про завершення досудового розслідування та запиту про відкриття матеріалів.

Як повідомлялося, Клименко наприкінці лютого 2014 року втік з України. Ексміністр перебуває в державному та міжнародному розшуку.

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В Україні проти Клименка відкрито кілька кримінальних проваджень. За даними ГПУ, Клименка, зокрема, підозрюють в участі в організованій злочинній організації, вчиненні у її складі особливо тяжкого злочину проти держвласності, злочинів середньої та невеликої тяжкості у сфері господарської та службової діяльності, що заподіяло тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди державі в розмірі 3,1 млрд грн, тобто в особливо великих розмірах.

8 лютого 2017 року Апеляційний суд Києва заочно заарештував ексміністра Клименка.