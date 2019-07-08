Апеляційну скаргу Єфремова розгляне київський суд

Апеляційну скаргу захисників Олександра Єфремова щодо продовження строку тримання під вартою розглядатиме Київський апеляційний суд.

Відповідне рішення ухвалила колегія суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного, ідеться на сторінці Верховного суду в Facebook.

"Апеляційну скаргу захисників Олександра Єфремова щодо продовження строку тримання під вартою розглядатиме Київський апеляційний суд", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що колегія суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду розглянула подання Луганського апеляційного суду про направлення кримінального провадження за обвинуваченням Олександра Єфремова у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ст. 341, ч. 5 ст. 27, ст. 341 (захоплення державних або громадських будівель чи споруд), ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації), ч. 1 ст.111 (державна зрада) Кримінального кодексу України з Луганського апеляційного суду до іншого суду апеляційної інстанції.

Повідомляється, що захисники Єфремова подали до Луганського апеляційного суду апеляційну скаргу на ухвалу Старобільського районного суду Луганської області від 19 червня 2019 року щодо продовження строку тримання під вартою.

"З огляду на те, що в Луганському апеляційному суді неможливо визначити колегію суддів для розгляду зазначеної апеляційної скарги, цей суд у порядку ст. 34 Кримінального процесуального кодексу України звернувся з відповідним поданням до Верховного Суду", - ідеться в повідомленні.

Водночас у ВС інформують, що суд задовольнив подання, направивши справу до Київського апеляційного суду для розгляду скарги щодо продовження строку тримання під вартою Єфремова.