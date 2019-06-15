Заарештованого Єфремова включили у першу десятку “Опоблоку”

Заарештованого Єфремова включили у першу десятку “Опоблоку”

Укрінформ
Колишній керівник фракції "Партії регіонів" Олександр Єфремов, який майже три роки перебуває під вартою, замінив у виборчому списку "Опозиційного блоку" юриста Володимира Пилипенка.

Про це повідомив народний депутат Євгеній Мураєв, повідомляє прес-служба партії.

"Замість Володимира Пилипенка у першу десятку виборчого списку Опозиційного блоку увійде Олександр Єфремов", - ідеться у повідомленні.

За словами Мураєва, Пилипенко вирішив "не брати участі у виборчій кампанії, а зосередиться на своїй професійній кар'єрі юриста".

Натомість депутат висловив сподівання, включення до списку Єфремова "допоможе його звільнити".

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Інформацію про балотування Єфремова до Верховної Ради у списку "Опозиційного блоку" підтвердив ВВС News Україна його адвокат Олександр Лисак.

"Так, пан Єфремов підтверджує інформацію про балотування у партії "Опозиційний блок", - заявив він.

Зазначається, що у разі обрання депутатом Єфремова мають випустити на волю, а знову заарештувати його можна буде лише за згоди парламенту. Утім, захист Єфремова сподівається, що на свободу він вийде значно раніше - вже 18 червня.

Як повідомляв Укрінформ, ГПУ обвинувачує Олександра Єфремова в державній зраді, вчиненні умисних дій з метою зміни державного кордону України, організаційному та іншому сприянні створенню та діяльності терористичної організації "ЛНР", організації захоплень будівель, де розташовувалися Луганська облдержадміністрація та УСБУ в Луганській області.

Єфремова затримали 30 липня 2016 року в аеропорту перед вильотом до Австрії, заарештували наступного дня. Відтоді він перебуває у СІЗО - спочатку в київському, а згодом у Старобільську на Луганщині.

На останньому засіданні Старобільський районний суд Луганської області продовжив строк арешту Єфремова до 22 червня 2019 року, відмовившись випустити його під домашній арешт.

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