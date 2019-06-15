Заарештованого Єфремова включили у першу десятку “Опоблоку”
Про це повідомив народний депутат Євгеній Мураєв, повідомляє прес-служба партії.
"Замість Володимира Пилипенка у першу десятку виборчого списку Опозиційного блоку увійде Олександр Єфремов", - ідеться у повідомленні.
За словами Мураєва, Пилипенко вирішив "не брати участі у виборчій кампанії, а зосередиться на своїй професійній кар'єрі юриста".
Натомість депутат висловив сподівання, включення до списку Єфремова "допоможе його звільнити".
Інформацію про балотування Єфремова до Верховної Ради у списку "Опозиційного блоку" підтвердив ВВС News Україна його адвокат Олександр Лисак.
"Так, пан Єфремов підтверджує інформацію про балотування у партії "Опозиційний блок", - заявив він.
Зазначається, що у разі обрання депутатом Єфремова мають випустити на волю, а знову заарештувати його можна буде лише за згоди парламенту. Утім, захист Єфремова сподівається, що на свободу він вийде значно раніше - вже 18 червня.
Як повідомляв Укрінформ, ГПУ обвинувачує Олександра Єфремова в державній зраді, вчиненні умисних дій з метою зміни державного кордону України, організаційному та іншому сприянні створенню та діяльності терористичної організації "ЛНР", організації захоплень будівель, де розташовувалися Луганська облдержадміністрація та УСБУ в Луганській області.
Єфремова затримали 30 липня 2016 року в аеропорту перед вильотом до Австрії, заарештували наступного дня. Відтоді він перебуває у СІЗО - спочатку в київському, а згодом у Старобільську на Луганщині.
На останньому засіданні Старобільський районний суд Луганської області продовжив строк арешту Єфремова до 22 червня 2019 року, відмовившись випустити його під домашній арешт.