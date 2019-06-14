"Слуга народу" не готова створювати союзи зі старими партіями - Корнієнко

Керівник штабу партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що політсила не змінила свою позицію і не готова створювати союз зі старими партіями на кшталт "Опозиційного блоку" чи "Батьківщини".

Про це він заявив в інтерв’ю "Українській правді".

За його словами, "Слуга народу" і партія "Голос" Святослава Вакарчука виступають «за одне і теж», а в деяких регіонах на Заході і "трохи в Києві" ці партії перетинаються.

"Але ми не вважаємо їх своїми конкурентами, тому що ми за одне і те ж. От на Сході у нас конкуренти «Опоблок» і «За життя»", — сказав Корнієнко.

Водночас він зазначив, що можливість створення коаліції «Слуги народу» і «Голосу» ще треба обговорювати.

Також представник президентської партії зауважив, що не проти співпраці з партією «Ігоря Смешка».

"Смешка можна віднести до нових сил. Його партія раніше брала участь у виборах, але в його списку є нові спеціалісти", — сказав він.

Корнієнко наголосив, що зі старими партіями, такими як «Батьківщина», «Опоблок» і «За життя», «Слуга народу» утворювати альянс не буде.