Власник NewsOne заявив у Москві, що шоу "Треба поговорити" вийде на російському ТБ

Народний депутат від "Опозиційного блоку", власник телеканалу NewsOne Тарас Козак заявив, що шоу "Треба поговорити" вийде у п'ятницю на російському телебаченні - замість скасованого раніше українською стороною телемосту.

Про це Козак сказав на зустрічі з прем'єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим у середу в Москві, повідомляє "Інтерфакс".

"Сьогодні вранці дивився, що він (телеміст — ред.) у п'ятницю відбудеться на російському телебаченні", - сказав він.

Згідно з телепрограмою на сайті телеканалу "Росія 1", прем'єрне шоу "Треба поговорити" покажуть у п'ятницю, 12 липня, о 18:00. На сайті нагадують, що ВГТРК запросила російських і українських учасників скасованого українською стороною телемосту в студію телеканалу "Росія 1".

Як повідомляв Укрінформ, російський журналіст Дмитро Кисельов анонсував телеміст під назвою "Треба поговорити" 12 липня за участю українського телеканалу NewsOne і російського "Росія 24". Вечудими від NewsOne мали стати Василь Голованов і Олена Кирик, а з боку "Росія 24" - Марія Сіттель і Андрій Малахов.

В. о. глави СБУ Іван Баканов запропонував Президенту Володимиру Зеленському та голові Ради нацбезпеки і оборони невідкладно скликати позачергове засідання РНБО.

Зеленський назвав анонсований телеміст дешевим, але небезпечним піар-ходом перед виборами.

Згодом NewsOne повідомив, що "перший неполітичний телеміст між людьми з України та Росії" скасовано.

Пізніше Генеральна прокуратура України зареєструвала провадження щодо запланованого телемосту між українським і одним із російських телеканалів за статтею "завершений замах на державну зраду". Розслідування доручено слідчим Служби безпеки України.

За даними сайту "Ефірне телебачення та радіомовлення в Україні", кінцевим власником ТОВ "Новини 24 години" (супутниково-кабельного телеканалу новин NewsOne), з жовтня 2018 року є соратник Віктора Медведчука — народний депутат від "Опозиційного блоку" Тарас Козак, якому також належать канали "112 Україна" і ZIK.

Фото: NewsOne