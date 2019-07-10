Більшість українців вважає, що Донбас треба повертати без спеціального статусу
Такими є результати дослідження соціологічної групи “Рейтинг” на замовлення Міжнародного республіканського інституту (IRI).
Водночас 16% опитаних зазначають, що території повинні бути частиною України, але зі спеціальним статусом.
Лише 2% респондентів вважають, що вони мають стати частиною Росії.
Водночас 70% українців вважають, що весь Донбас (Донецька і Луганська області у повному складі) мають бути частиною України, як і раніше. 14% - бути частиною України, але зі спеціальним статусом. 2% - стати частиною Росії; 2% - стати незалежною країною.
Опитування проводилося по всій Україні (крім окупованих територій Криму і Донбасу) з 13 по 23 червня 2019 р. Всього було опитано 2,400 жителів України віком 18 років і старше, які мають право голосувати. Вибірка є репрезентативною за статтю, віком, регіоном і розміром населеного пункту. Допустима похибка не перевищує 2.0%. Коефіцієнт досяжності респондентів – 61.8%.