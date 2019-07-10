Докази причетності Росії до обстрілу села на Донбасі направлять до Гааги

Генеральна прокуратура України задокументувала факт порушення Російською Федерацією та її окупаційною адміністрацією міжнародного гуманітарного права під час обстрілу села Катеринівка Луганської області.

Про це повідомляється на сайті ГПУ.

"Здобуті докази порушення Російською Федерацією та її окупаційною адміністрацією норм міжнародного права буде передано до Міжнародного кримінального суду", - наголошується в повідомленні.

В ГПУ нагадали, що 7 липня з тимчасово окупованої території Луганської області російсько-терористичні сили, застосовуючи важку артилерію, усупереч міжнародному гуманітарному праву здійснили прицільний обстріл с. Катеринівка Попаснянського району Луганської області.

На місце події виїхала група у складі працівників управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України та Служби безпеки України. Прокурорами з повним додержанням вимог процесуального законодавства України задокументовано факти порушення російсько-терористичними силами законів та звичаїв війни, поінформували в ГПУ.

Зокрема, у ході огляду місця події виявлено, що внаслідок артилерійського обстрілу повністю зруйновано 1 житловий будинок та пошкоджено 3 домоволодіння.

На теперішній час встановлено, що обстріл вівся артилерійськими снарядами калібру 122 мм із м. Первомайськ Луганської області (тимчасово окупована територія).

Вживаються заходи щодо встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного злочину.

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Як повідомлялося, Національна поліція України розслідує обстріл села Катеринівка як терористичний акт.