В окупованій Горлівці внаслідок обстрілу поранена жінка

У Горлівці 6 липня 39-річна жінка отримала вогнепальне поранення на блокпості.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС з посиланням на дані звіту СММ ОБСЄ від 8 липня.

“6 липня 39-річна жінка отримала вогнепальне поранення на блокпості в Горлівці. Жінка розповіла, що пополудні, коли вона стояла на блокпості, почула стрілянину та відчула, як куля влучила їй у ногу. Вона додала, що першу медичну допомогу їй надали мирні жителі, а згодом медики швидкої допомоги”, - йдеться в повідомленні.

В штабі ООС звернули увагу, що у звіті СММ ОБСЄ не вказаний напрямок, з якого вівся вогонь. Також не менш важливим є те, що вогнева активність підрозділів Об'єднаних сил у зазначеному напрямку в той день не зафіксована.

“Водночас у звіті опублікована застаріла інформація, що 9 червня під вогнем опинилося селище Нова Мар'їнка. На подвір'ї одного з будинків на вулиці Центральна розірвався снаряд. Власниця оселі розповіла, що отримала струс мозку під час даного інциденту. Необхідно відмітити, що про обстріл цього будинку 9 червня також повідомлялося і у звіті станом на 14 червня. При цьому інформація, яка зазначена у звітах за 14 червня та 8 липня, має значні розбіжності. Оскільки у звіті за 14 червня не зазначено ніяких ушкоджень жінки, яку саме опитали співробітники патруля СММ ОБСЄ”, - повідомили в штабі.