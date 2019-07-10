Окупанти 27 разів порушили "тишу", п'ятеро бійців поранені, четверо травмовані

Збройні формування Росії за минулу добу 27 разів порушили режим припинення вогню, з них 11 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм.

Про це повідомляє у Фейсбуці прес-центр штабу ООС.

"Також противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 19 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил: чотири рази поблизу Широкиного – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; біля Ломакиного – з артилерійської системи калібру 122 мм; двічі біля Водяного – з артилерійських систем калібру 122 мм та автоматичних гранатометів; двічі околиці Новомихайлівки – з протитанкового ракетного комплексу та стрілецької зброї; двічі у районі населеного пункту Піски – з мінометів калібру 82 мм та протитанкових ракетних комплексів; поблизу Новотроїцького – з ручного протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета; п'ять разів біля Красногорівки – з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; неподалік Пищевика – з автоматичного гранатомета; околиці Чермалика – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні всім разів: двічі поблизу Травневого – з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; тричі біля Новолуганського – з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 82 мм; неподалік Зайцевого – з міномета калібру 82 мм; у районі населеного пункту Шуми – з мінометів калібру 120 та 82 мм; околиці Новгородського – з міномета калібру 82 мм, автоматичного гранатомету та стрілецької зброї.

У результаті ворожих обстрілів п'ять військовослужбовців отримали поранення та четверо – бойове травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки, 9 липня трьох окупантів знищено та трьох поранено.

Від початку поточної доби ворог п'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників: біля Мар'їнки – з міномета калібру 120 мм.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні чотири рази: двічі біля Кримського – з мінометів калібру 82 мм; поблизу Причепилівки – з мінометів калібру 120 та 82 мм; околиці Новотошківського – з артилерійської системи калібру 122 мм.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

Фото: ООС