Вишам дали добро на акредитацію освітніх програм в іноземних агенціях

Уряд схвалив перелік іноземних акредитаційних агентств та агентств забезпечення якості освіти, в яких можуть акредитовувати свої освітні програми українські університети.

Відповідне рішення було схвалено на засіданні уряду в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми ухвалюємо рішення про перелік іноземних акредитаційних агентств та агентств забезпечення якості освіти, які видають сертифікати про акредитацію освітніх програм, що визнаються в Україні. Це означає, що ми стаємо гравцем вищої освіти в європейському просторі вищої освіти”, - сказала на засіданні уряду міністр освіти та науки Лілія Гриневич.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні акредитацію освітніх програм закладів вищої освіти буде проводити Національне агентство із забезпечення якості освіти. Перші пілотні акредитації освітніх програм плануються з жовтня поточного року. Наразі ,за даними НАЗЯВО, в Україні чинні близько 15 тисяч освітніх програм.