ГероїНашихСердець: історія Катерини Донцової

Соціально-інформаційний проєкт МТОТ #ГероїНашихСердець розповідає історії 9-ти героїв, чиї життя змінила війна на Сході та окупація Криму.

Її життя кардинально змінилося в червні 2014 року. Тоді історія Катерини Донцової — директорки Луганського обласного будинку дитини прогриміла далеко за межами України. Представники окупаційних адміністрацій Російської Федерації хотіли обманом вивезти 69 маленьких вихованців дитячого будинку до Ростовської області. Тільки завдяки сталевій волі, принциповій позиції Катерини Михайлівни та міжнародному розголосу цієї історії малюки та персонал дитячого будинку змогли залишитися в Україні.

«Наступного дня, уже своїми автобусами, ми поїхали до Харкова, — згадує ті події Катерина Донцова. — Я розподілила своїх дітей між двома дитбудинками та почала шукати для малечі новий дім».

Цей дім знайшовся майже одразу, у Сєвєродонецьку.

#ГероїНашихСердець - соціально-інформаційний проєкт МТОТ, що реалізується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Також в рамках кампанії проводиться флешмоб #ЯЗнаюГероя.