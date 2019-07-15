ГероїНашихСердець: Херсонська державна морська академія

Соціально-інформаційний проєкт МТОТ #ГероїНашихСердець розповідає історії 9-ти героїв, чиї життя змінила війна на Сході та окупація Криму.

185 років. Саме стільки часу готує справжніх моряків Херсонська державна морська академія. Сьогодні її навчально-тренажерна база визнана найкращою в Чорноморському басейні. Головним замовником підготовки майбутніх моряків виступають європейські країни, тож випускників закладу можна зустріти на морі та на суші в будь-якому куточку Землі.

Останні п’ять років роботи академії її випускники мають стовідсоткове працевлаштування. Саме тому ця студентська гавань користується популярністю не тільки серед українських, але й серед закордонних студентів. А ще навчальний заклад не полишає в біді тих, хто опинився у важкій ситуації після анексії Криму та початку бойових дій на cході України.