#ГероїНашихСердець: Херсонська державна морська академія

#ГероїНашихСердець: Херсонська державна морська академія

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Укрінформ
Соціально-інформаційний проєкт МТОТ #ГероїНашихСердець розповідає історії 9-ти героїв, чиї життя змінила війна на Сході та окупація Криму.

185 років. Саме стільки часу готує справжніх моряків Херсонська державна морська академія. Сьогодні її навчально-тренажерна база визнана найкращою в Чорноморському басейні. Головним замовником підготовки майбутніх моряків виступають європейські країни, тож випускників закладу можна зустріти на морі та на суші в будь-якому куточку Землі.

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Останні п’ять років роботи академії її випускники мають стовідсоткове працевлаштування. Саме тому ця студентська гавань користується популярністю не тільки серед українських, але й серед закордонних студентів. А ще навчальний заклад не полишає в біді тих, хто опинився у важкій ситуації після анексії Криму та початку бойових дій на cході України.

#ГероїНашихСердець - соціально-інформаційний проєкт МТОТ, що реалізується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). 

Також в рамках кампанії проводиться флешмоб #ЯЗнаюГероя.

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