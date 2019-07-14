#ГероїНашихСердець: історія Ірини Калупахи
Вона народилась і майже все життя прожила в місті Шахтарську Донецької області. Виїжджала звідти лише задля навчання в університеті. Працювала слідчим в правоохоронних органах. І ніколи не думала про те, щоб поїхати з рідного міста.
Усе змінилося в 2014 році, коли в Шахтарську почалися бойові дії.
«Ми не брали з собою речей, абсолютно. Це було літо. Тільки найнеобхідніше. Ми думали: «Ну, максимум пару тижнів, і повернемося», — згадує Ірина Калупаха.
Пара тижнів перетворилася на 5 років. Сьогодні Ірина Калупаха працює в Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і допомагає адаптуватися до нового життя переселенцям. Таким самим людям, як і вона. Людям, які через війну втратили рідний дім.
#ГероїНашихСердець - соціально-інформаційний проєкт МТОТ, що реалізується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
Також в рамках кампанії проводиться флешмоб #ЯЗнаюГероя.