ГероїНашихСердець: історія Ірини Калупахи

Соціально-інформаційний проєкт МТОТ #ГероїНашихСердець розповідає історії 9-ти героїв, чиї життя змінила війна на Сході та окупація Криму.

Вона народилась і майже все життя прожила в місті Шахтарську Донецької області. Виїжджала звідти лише задля навчання в університеті. Працювала слідчим в правоохоронних органах. І ніколи не думала про те, щоб поїхати з рідного міста.

Усе змінилося в 2014 році, коли в Шахтарську почалися бойові дії.

«Ми не брали з собою речей, абсолютно. Це було літо. Тільки найнеобхідніше. Ми думали: «Ну, максимум пару тижнів, і повернемося», — згадує Ірина Калупаха.

Пара тижнів перетворилася на 5 років. Сьогодні Ірина Калупаха працює в Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і допомагає адаптуватися до нового життя переселенцям. Таким самим людям, як і вона. Людям, які через війну втратили рідний дім.

#ГероїНашихСердець - соціально-інформаційний проєкт МТОТ, що реалізується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Також в рамках кампанії проводиться флешмоб #ЯЗнаюГероя.