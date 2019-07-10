Зарплату вчителів прив'яжуть до прожиткового мінімуму

Уряд розробив план реформи оплати праці освітян на виконання Закону “Про освіту”, який передбачає, що найменший посадовий оклад педагогічного працівника з січня 2023 року має становити 4 прожиткових мінімуми.

Про це на засіданні уряду сказала міністр освіти та науки Лілія Гриневич, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми вважаємо, що потрібно відійти від єдиної тарифної сітки і створити для освітньої сфери окремі умови праці, які більше відзеркалюють економічні умови. Керуючись законом “Про освіту”, який був прийнятий у 2017 році, ми вирішили прив'язку зробити до прожиткового мінімуму, який змінюється і відзеркалює економічну ситуацію в країні. ...Закон про освіту в прикінцевих положеннях визначає, що з 2023 року найменший посадовий оклад педагогічних працівників має становити 4 прожиткові мінімуми”, - сказала Гриневич.

Зараз, за ії словами мінімальний посадовий оклад педагогічного працівника складає 1,73 від прожиткового мінімуму.

За планом Каінету міністрів, з 2020 року мінімальний посадовий оклад освітян буде складати 2,5 прожиткові мінімуми, у 2021 році — 3 прожиткові мінімуми, у 2022 році — 3,5 прожиткові мінімуми, з січня 2023 року — 4 прожиткові мінімуми. Як зазначила Гриневич, між педагогічними групами має бути збільшення оплати праці для кожної наступної групи на 10%.

“Ми відходимо від тарифної сітки. Є три великі групи: педпрацівники, всередині них є 7 підгруп; науково-педагогічні працівники, 5 підгруп, наукові працівники, 4 підгрупи. Наша ідея в цій реформі дати не надбавку, а більший посадовий оклад” - сказала Гриневич.

Як зазначив на засіданні уряду Володимир Гройсман, уряд тричі підвищував заробітну плату вчителям : в 2017 році на 50%, в 2018 році — на 25%, в 2019 році — на 9%.