Зарплату вчителів прив'яжуть до прожиткового мінімуму

Зарплату вчителів прив'яжуть до прожиткового мінімуму

Укрінформ
Уряд розробив план реформи оплати праці освітян на виконання Закону “Про освіту”, який передбачає, що найменший посадовий оклад педагогічного працівника з січня 2023 року має становити 4 прожиткових мінімуми.

Про це на засіданні уряду сказала міністр освіти та науки Лілія Гриневич, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми вважаємо, що потрібно відійти від єдиної тарифної сітки і створити для освітньої сфери окремі умови праці, які більше відзеркалюють економічні умови. Керуючись законом “Про освіту”, який був прийнятий у 2017 році, ми вирішили прив'язку зробити до прожиткового мінімуму, який змінюється і відзеркалює економічну ситуацію в країні. ...Закон про освіту в прикінцевих положеннях визначає, що з 2023 року найменший посадовий оклад педагогічних працівників має становити 4 прожиткові мінімуми”, - сказала Гриневич.

Зараз, за ії словами мінімальний посадовий оклад педагогічного працівника складає 1,73 від прожиткового мінімуму.

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За планом Каінету міністрів, з 2020 року мінімальний посадовий оклад освітян буде складати 2,5 прожиткові мінімуми, у 2021 році — 3 прожиткові мінімуми, у 2022 році — 3,5 прожиткові мінімуми, з січня 2023 року — 4 прожиткові мінімуми. Як зазначила Гриневич, між педагогічними групами має бути збільшення оплати праці для кожної наступної групи на 10%.

“Ми відходимо від тарифної сітки. Є три великі групи: педпрацівники, всередині них є 7 підгруп; науково-педагогічні працівники, 5 підгруп, наукові працівники, 4 підгрупи. Наша ідея в цій реформі дати не надбавку, а більший посадовий оклад” - сказала Гриневич.

Як зазначив на засіданні уряду Володимир Гройсман, уряд тричі підвищував заробітну плату вчителям : в 2017 році на 50%, в 2018 році — на 25%, в 2019 році — на 9%.

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