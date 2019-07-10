Гройсман обіцяє вчителям збільшити зарплати, а вихователям - відпустки

Уряд у середу ухвалить рішення про повернення 10% надбавки вихователям у дитячих дошкільних і позашкільних навчальних закладах, а також про підвищення з 1 січня 2020 року зарплати вчителям шкіл.

Про це Прем'єр-міністр Володимир Гройсман сказав на засіданні уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні ми ліквідуємо ту несправедливість, яка була для працівників дошкільних і позашкільних навчальних закладів, профосвіти, які недоотримали 10% надбавки до своєї заробітної плати ще з січня 2019 року. Ми сьогодні ухвалимо це рішення, і для цих людей надбавка підніметься на 10%", - сказав Гройсман.

За його словами, уряд також має змінити саму систему оплати праці для освітян. Вона має стимулювати і давати можливість вчителям отримувати гідну винагороду за їхню працю. "Нам треба створити такі умови, щоб освіта була якісною і сучасною, а український вчитель отримував достойну зарплату за свою роботу. Ми займаємося вирішенням цих питань",- підкреслив глава уряду.

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Гройсман також зазначив, що уряд сьогодні ухвалить таке рішення, відповідно до якого вихователі дитячих садочків з січня матимуть більшу відпустку.

"Вихователі в дитячих садках мають відпустку 42 календарні дні, а вчителі шкіл – 56 днів. Сьогодні приймаємо рішення, щоб з січня відпустка вихователя дитячого садка була теж 56 днів. Це буде справедливо", - сказав Гройсман.

За його словами, уряд також подбає про справедливість для молодих вчителів.

Він зазначив, що якщо нині молодий вчитель отримує 5410 грн – це оклад, престижність та доплата за перевірку зошитів, то згодом матиме більшу зарплату. "Зміна системи дасть можливість з 1 січня 2020 такому вчителю отримувати 7643 грн. Більше майже на 40%. Такі параметри закладаємо в нормативні документи, які будуть основою Держбюджету-2020",- додав прем'єр.