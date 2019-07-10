Гройсман доручив Мінфіну та МОУ порахувати вартість параду

"Доручив Мінфіну та Міноборони ретельно порахувати вартість проведення параду, джерела фінансування. Ми вирішимо два питання - ініціативу про підвищення виплат та проведення параду не за рахунок соцвиплат. Пропозиції будуть надані Президенту",- сказав Гройсман.

На його думку, 24 серпня має бути парад доблесті, гордості та гідності, це можливість віддали шану нашим захисникам. "Під час цього параду мільйони українців зможуть засвідчити свою шану та повагу до наших героїв" , - додав прем'єр.

Він зазначив, що вважає правильною ідею Президента щодо преміювання військовослужбовців. "Маємо ситуацію, коли кожний український воїн, який захищав нашу державу, має 10 тисяч гривень, а ті, хто був на передовій, значно більше", - сказав глава уряду.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення не проводити військовий парад на День Незалежності, натомість 300 мільйонів гривень будуть спрямовані на премії військовослужбовцям.