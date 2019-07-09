Силовики України, Польщі та Британії викрили міжнародну "цигаркову" банду

“Службою безпеки України разом з Державним бюро розслідувань, Генеральною прокуратурою, митною та податковою службою Великої Британії, спецслужбами Польщі було проведено операцію зі знешкодження однієї з найбільших злочинних груп, яка займалася постачанням контрафактних цигарок до країн Європейського Союзу”, - сказав Баканов.

За його словами, операція проводилась у декілька етапів.

“Спочатку на території Одеської області було виявлено склад із контрафактною продукцією, обладнанням пакування. Орієнтовна вартість продукції склала понад 50 млн грн. На другому етапі, у Закарпатській області ми заарештували 13 вантажівок із контрафактною продукцією, яка вже була підготовлена для транспортування через державний кордон до Європейського Союзу. Загальна вартість сягала більше 70 млн грн", - сказав Баканов.

Він зазначив, що до цієї “оборудки” причетні громадяни України, Білорусі і Польщі, які організували процес виробництва контрафактної продукції в різних областях України, у тому числі в Київській області.

Баканов повідомив, що в Одеській області була виявлена підпільна друкарня, яка виробляла пакувальний матеріал з назвами відомих брендів. “За підрахунками такої типографії було виявлено на 100 млн фунтів стерлінгів, якщо брати готову контрафактну продукцію", - сказав він.