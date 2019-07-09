Силовики України, Польщі та Британії викрили міжнародну

Силовики України, Польщі та Британії викрили міжнародну "цигаркову" банду

Укрінформ
Представники правоохоронних органів України, Великої Британії та Польщі викрили банду, яка виробляла для ЄС контрафактні цигарки.
Про це під час пресконференції поінформував тимчасовий виконувач обов'язків голови СБУ Іван Баканов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Службою безпеки України разом з Державним бюро розслідувань, Генеральною прокуратурою, митною та податковою службою Великої Британії, спецслужбами Польщі було проведено операцію зі знешкодження однієї з найбільших злочинних груп, яка займалася постачанням контрафактних цигарок до країн Європейського Союзу”, - сказав Баканов.

За його словами, операція проводилась у декілька етапів.

“Спочатку на території Одеської області було виявлено склад із контрафактною продукцією, обладнанням пакування. Орієнтовна вартість продукції склала понад 50 млн грн. На другому етапі, у Закарпатській області ми заарештували 13 вантажівок із контрафактною продукцією, яка вже була підготовлена для транспортування через державний кордон до Європейського Союзу. Загальна вартість сягала більше 70 млн грн", - сказав Баканов.

Читайте також: Телеміст: СБУ розслідує справу за статтею “замах на держзраду”

Він зазначив, що до цієї “оборудки” причетні громадяни України, Білорусі і Польщі, які організували процес виробництва контрафактної продукції в різних областях України, у тому числі в Київській області.

Баканов повідомив, що в Одеській області була виявлена підпільна друкарня, яка виробляла пакувальний матеріал з назвами відомих брендів. “За підрахунками такої типографії було виявлено на 100 млн фунтів стерлінгів, якщо брати готову контрафактну продукцію", - сказав він.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-