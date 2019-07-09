Гройсман розповів про ситуацію з чергами у дитсадки

Ситуація із чергами у дитячі садочки поступово покращується, нині їх вдалося зменшити з 96 до 33 тисяч місць.

Про це Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман сказав на засіданні координаційної ради з питань впровадження реформи в сфері освіти, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У 2020 році немає бути черги у дитячі садочки. У нас було майже 96 тисяч, а зараз 33 тисячі чекають, тобто на 60 тисяч ми з вами зменшили черги. Це абсолютно посильне завдання, якщо займатися ним послідовно", - сказав Гройсман.

Коментуючи ситуацію із впровадженням інклюзивної освіти, Прем'єр зазначив, що у Київській та Одеській областях вона є значно кращою, але є проблеми з впровадженням необхідних ресурсних центрів в інших регіонах.

Він закликав представників місцевої влади поїхати у ті регіони, де ситуація краща, та ознайомитесь з позитивним досвідом, вивчити, як діти навчаються у таких центрах.

"Це абсолютно новий пласт освіти, який ми з вами підніматимемо надалі, бо там є особливі потреби, і не звертати уваги на такі потреби і на таких дітей ніхто не має жодного права", - додав Гройсман.