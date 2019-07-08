МінТОТ презентувало посібник із термінології збройного конфлікту

Одна з упорядниць посібника, член Науково-консультативної ради МТОТ, виконавчий директор Українського інституту медіа та комунікації Діана Дуцик розповіла, що посібник містить словник із 105-ти термінів з міжнародного та українського права, які стосуються збройних конфліктів узагалі та збройного конфлікту в Україні; інформацію про українські органи влади та розподіл функцій між ними в умовах конфлікту; інформацію про міжнародні урядові та громадські організації, які надають гуманітарну допомогу в Україні, працюють в сфері розбудови миру та подолання наслідків конфліктів; інформацію про конфліктно-чутливі групи, які постраждали внаслідок конфлікту; перелік нормативних та законодавчих актів, які Україна приймала, починаючи з 2014 року, для врегулювання питань, пов’язаних з конфліктом.

«Навіщо, запитаєте ви, на 5 році війни це все? Саме тому, що навіть на 5 році війни наш інформаційний простір наповнений суперечливими термінами та інтерпретаціями подій, які відбуваються в Україні. Чи допоможе цей посібник одразу все змінити? Ні. Але він може бути допоміжним інструментом у роботі», - сказала упорядниця посібника. За словами Дуцик, цей посібник з термінології збройного конфлікту у своїй роботі можуть використовувати, журналісти, експерти, чиновники, викладачі.

Зокрема, міністр з питань тимчасово окупованих територій Вадим Черниш наголосив на важливості цього видання, оскільки не лише ЗМІ використовують суперечливі терміни, описуючи конфлікт, але і представники органів влади часто використовують некоректну термінологію, яка не передбачена ні українським, ні міжнародним законодавством.

«МінТОТ вирішило ініціювати розробку посібника на допомогу в роботі як журналістів, громадських діячів, так і державних службовців та політиків. Україна сповідує європейські цінності, тому автори посібника орієнтувалися на міжнародне гуманітарне право, яке ґрунтується на повазі до людини. Посібник містить роз’яснення термінологічної бази міжнародного гуманітарного права, але також до нього включено й нову термінологію щодо збройного конфлікту й російської військової агресії. Важливо зазначити, що викладена в посібнику термінологія опирається на українське законодавство, сформоване вже після 2014-го року, та Міжнародне гуманітарне право", - зазначив він.

Міністр також повідомив, що на базі посібника для держслужбовців буде розроблено спеціальний навчальний курс - разом з Національним агентством України з питань державної служби та Національною академією держуправління при Президентові України. Також Черниш закликав присутніх представників ЗМІ до спільної роботи над словником термінів про конфлікт на Донбасі іншими мовами.

Учасники круглого столу, серед яких були, зокрема, керівники провідних ЗМІ – шеф-редакторка Київського бюро Радіо «Свобода» Інна Кузнєцова, генеральний директор агентства «Інтерфакс – Україна» Олександр Мартиненко, шеф-редакторка ВВС Україна Ніна Кур’ята, заступниця генерального директора УНІА «Укрінформ» Марина Сингаївська, виконавча директорка Донецького прес-клубу Тетяна Строй, начальник відділу розповсюдження мереж UA/TV Микола Шкарабан, обговорили питання взаємодії медіа та уповноважених державних інституцій щодо питань Донбасу, шляхи покращення і налагодження комунікації безпосередньо з окупованими територіями.

Презентація посібника "АБВ… Збройний конфлікт у термінах. Путівник для України" Фото: МІнТОТ

Водночас, виконавча директорка Українського інституту імені Пилипа Орлика Світлана Єременко, посилаючись на результати проведеного інститутом моніторингу регіональних ЗМІ, відзначила низький рівень висвітлення теми російської збройної агресії проти України. За її даними, лише 0,5-3% від усіх матеріалів присвячені цій темі. Проблемам переселенців засоби масової інформації присвячують ще менше часу - 0,5-1%, при чому мова йде про всі види медіа : і друковані, і телебачення, і інтернет - ЗМІ.

Приблизно такий же відсоток уваги приділяють темі конфлікту на Донбасі та проблемам переселенців і загальнонаціональні ЗМІ, повідомила Дуцик. За її даними, в новинах на телебаченні цій темі присвячено лише 0,2-0,4%, найбільше, на UA:1 - 1,3%.

Посібник незабаром буде в електронному доступі, тому скористатися ним зможуть всі бажаючі.

Видання посібника стало можливим завдяки фінансової підтримки Швейцарської Конфедерації.