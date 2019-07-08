Флешмоб “Я знаю героя” зібрав уже понад 100 історій

У флешмобі “Я знаю героя”, започаткованому у червні Міністерством з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (МТОТ), взяли участь вже понад 100 осіб.

Про це повідомили у прес-службі МінТОТ.

Учасники флешмобу розповіли історії про людей, які попри обставини – війну та окупацію – знаходять у собі сили адаптуватися до нового життя та інтегруватися у нові для себе спільноти, або ж більше – навіть займатися громадською та волонтерською діяльністю.

Як зазначають в МінТОТ, більшість історій присвячено долі переселенців з тимчасово окупованої частини Донбасу чи з Криму, які активно та продуктивно інтегруються в нові громади – створюють громадські об’єднання, які допомагають іншим, засновують нову справу або ж відкривають простори для взаємодії неподалік від лінії розмежування.

Також є чимало й історій про українських воїнів та волонтерів, про письменників, які змушені були покинути свій дім, однак залишаються творчо активними, і навіть про дітей, які допомагають іншим.

Прочитати всі ці історії можна в спеціальному розділі сайту проекту #ГероїНашихСердець.

Організатори флешмобу закликають українців брати приклад із людей, котрі залишають свої розповіді на сайті. Зробити це може кожен, скориставшись формою.

Як повідомлялося, флешмоб “Я знаю героя” є продовженням соціально-інформаційного проекту #ГероїНашихСердець, започаткованого Міністерством з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

У центрі проекту – зафіксовані у відеосюжетах реальні історії 9-ти героїв, чиї життя змінила війна на Сході та окупація Криму. Але вони обрали не шлях зневіри. Вони вже сьогодні змінюють історію свого життя і країни, й крок за кроком будують мирне майбутнє.

Проект “Герої наших сердець” реалізується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).