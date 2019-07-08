На NewsOne розповіли, чого очікують від телемосту

"Треба поговорити" - це телеміст між звичайними людьми України та Росії без політики і політиків, покликаний сприяти припиненню війни.

Про це йдеться в заяві, розміщеній на сайті телеканалу NewsOne.

“Крим і Донбас - це Україна. Були і будуть. І всі спроби політиків, що спекулюють, вирощують своє політичне его на темі війни, на конфронтації в суспільстві, цього разу не пройдуть. Народ України на президентських виборах сказав тверде "ні" обмеженню свободи слова", - підкреслюється в заяві.

Його автори запевняють, що ідея телемосту "між людьми в студії NewsOne і народом Росії" викликала справжній шквал дзвінків і звернень з боку глядачів, які з нетерпінням очікують ефіру.

Крім того, стверджується, що "сьогодні в Україні близько 70% людей чекають прямих політичних переговорів з Росією".

“Сьогодні, коли щодня гинуть українські солдати, а політики попередньої і теперішньої влади продовжують нічого не робити, ми вважаємо своїм журналістським обовʼязком вийти на такий відкритий діалог між народами України і Росії. І ми хочемо змусити політиків йти на переговори заради миру... "Треба поговорити" - це телеміст між звичайними людьми України і Росії: без політики, без політиків. Кожен зі свого боку повинен зробити крок до припинення війни", - наголошується в заяві.

Як повідомляв Укрінформ, прем’єр-міністр Володимир Гройсман закликав журналістів та керівників каналу NewsOne відмовитись від проведення телемосту з російським пропагандистським каналом "Россия 24".