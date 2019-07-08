«Європейська солідарність» нагадала, що «Россия 24» - під забороною

Телеміст за участю забороненого в Україні пропагандистського каналу «Россия 24» – це серйозний виклик усій інформаційній безпеці України.

Із такою заявою виступила партія «Європейська солідарність».

«Анонсований на 12 липня «телеміст» за участю забороненого в Україні пропагандистського телеканалу «Россия 24» та одного з українських каналів, який входить в медіа-групу Віктора Медведчука, – це серйозний виклик усій інформаційній безпеці України. «Європейська солідарність» вважає, що даний проект – це безумовна легалізація пропагандистського російського контенту через українські мас-медіа, яку ми трактуємо як дії, які створюють реальні загрози національним інтересам, суверенітету і територіальній цілісності України», - йдеться в заяві.

Партія нагадує, що згідно з указом Президента України Петра Порошенка №549/2015 від 2 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» телеканал «Россия 24», який входить до структури Федерального державного підприємства «Всеросійська державна телевізійна і радіомовна компанія» і фінансується з бюджету країни-агресора, перебуває під санкціями. Тобто, щодо каналу діє норма про «обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування».

«Ми нагадуємо ініціаторам та прямим виконавцям цього «телевізійного шоу», що умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності підпадають під кримінальне розслідування. Ми вважаємо, що проведення так званого «телемосту» – це виключна провокація з боку Кремля. Це ще один механізм впливу на українців під час виборчої кампанії. Мета Москви проста – через буцімто розмови «про мир» завести до Верховної Ради України якомога більшу кількість проросійських депутатів, аби політично закріпити реванш у стінах Верховної Ради», - зазначається в заяві.

У зв'язку з цим «Європейська солідарність» закликає СБУ, РНБО, Нацраду з питань телебачення і радіомовлення дати миттєву реакцію щодо так званого «телемосту», анонсованого пропагандистським каналом Путіна.

У разі відсутності такої реакції, партія залишає за собою право на протест проти бездіяльності вказаних органів.

«Телемости з Росією можливі тільки тоді, коли останній чобіт російського військового покине територію України!», - наголошують у «Європейській солідарності».

Фото: «Європейська солідарність», Facebook