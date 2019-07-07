Аварія в Польщі: у лікарнях перебувають п’ятеро українців

П’ятеро громадян України продовжують перебувати у польських лікарнях після ДТП за участю українського автобуса, що сталася на відрізку автомагістралі А4 поблизу населеного пункту Янковіце Вєльке Опольського воєводства на заході РП.

Про це в коментарі власному кореспондентові Укрінформу повідомила керівник консульського відділу посольства України у Варшаві Світлана Криса.

“За словами почесного консула України в місті Ополє Ірени Пордзік, троє осіб перебувають в лікарні міста Ополє. У них констатовано легкі ушкодження, консул планує їх відвідати завтра. Крім того, двоє українців перебувають у шпиталі міста Ниса, яких почесний консул планує відвідати післязавтра. Їх стан оцінюється як середньої тяжкості, одному з них уже зробили операцію”, - повідомила керівник консульського відділу.

Водночас, п’ятеро осіб було обстежено у лікарні міста Бжегі, їх уже виписано, оскільки ці люди не зазнали значних пошкоджень.

Як інформував Укрінформ, автобус із українською реєстрацією, який їхав у напрямку Вроцлава, і яким подорожувало 35 пасажирів, включаючи одну дитину, і двоє водіїв, в неділю о шостій ранку з’їхав з дороги у кювет і перекинувся. Рятувальники, які прибули на місце події, надали допомогу 11-ти постраждалим.

За інформацією Головного управління національних доріг та автомагістралей в місті Ополє, автобус витягли з кювету. Пасажирів автобуса було розміщено в найближчій школі до прибуття іншого автобуса.

Згодом, 50-річний водій автобуса визнав, що аварія сталася через те, що він заснув за кермом. Водій був тверезий. Його затримала поліція для з’ясування усіх обставин автопригоди.

Фото: mariofoto