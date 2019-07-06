Стали відомі регіони - лідери видавничої справи
Про це повідомляє пресслужба Державного комітету телебачення і радіомовлення, який веде цей реєстр.
“Найбільше видавців та розповсюджувачів видавничої продукції зареєстровано в Києві (2927) та у Харківській (889), Дніпропетровській (396), Донецькій (384), Львівській (348), Київській (240), Одеській (215) областях”, - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, із загальної кількості суб’єктів видавничої справи, внесених до Державного реєстру, 2061 займається лише видавничою діяльністю, 679 – виготовленням видавничої продукції, 430 – розповсюдженням видавничої продукції.
Решта поєднують два-три види діяльності у видавничій сфері. Зокрема, видавничою діяльністю і виготовленням видавничої продукції займаються 1045 суб’єктів. Поєднують видавничу діяльність з її розповсюдженням 1062 суб’єкти. Ще 39 займаються виготовленням і розповсюдженням. 2039 підприємців поєднують видавничу діяльність, виготовлення і розповсюдження.
За весь період ведення Державного реєстру анульовано 1017 свідоцтв (961 – у зв’язку з внесенням змін до реєстру; 56 – у зв’язку із виключенням з нього суб’єктів видавничої справи).