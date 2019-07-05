Відома правозахисниця Мальва Ланда померла у сторічному віці

Відома правозахисниця Мальва Ланда померла на 101-му році життя.

Про це повідомив один із засновників Української Гельсінської групи Мирослав Маринович у Facebook.

"Це була справді прекрасна людина, яка витримала найвищий стандарт дисидентської поведінки до кінця. Вона була справжнім побратимом багатьом українським дисидентам, і тепер може сміло постати перед Богом, нічим не сплямованою", - написав він.

Як зазначає інтернет-видання Zbruc, найстарша учасниця демократичного руху в СРСР померла 3 липня у Хайфі, де жила останні роки, прикута хворобою до ліжка.

Мальва Ланда народилася 1918 року в Одесі у сім'ї викладача вищої школи. Її батька, професора Зооветеринарного інституту, восени 1932 року заарештували, а у 1938 році розстріляли.

Мальва Ланда за фахом була геологом. До демократичного руху долучилася вже у зрілому віці. Вона була в першому складі Московської Гельсінської групи, з травня 1976 року.

Мальва Ланда підготувала величезну кількість документів, присвячених конкретним політв'язням. У листопаді 1976 року разом із Тетяною Ходорович публічно виступила на захист Василя Стуса.

У 1977 році разом з Кронідом Любарським і Тетяною Ходорович стала розпорядником Фонду допомоги політв'язням.

За свою правозахисну діяльність постійно зазнавала переслідувань, обшуків, допитів, двічі була засуджена: спочатку до двох років заслання у Читинську область, потім - до п'яти, які відбувала у Казахстані.

У березні 2010 року підписала звернення російської опозиції «Путін повинен піти».

У 2015 році переїхала до Ізраїлю, жила з сином у Хайфі.

Фото: Nicolas Miletitch / Facebook