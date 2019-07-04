Гройсман і Климпуш-Цинцадзе привітали американців із Днем незалежності

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман привітав Сполучені Штати Америки з Днем незалежності, наголосивши, що США вже багато років є надійним і послідовним партнером України.

Привітання глави уряду викладено на його сторінці у Facebook.

"США вже багато років є надійним та послідовним партнером України, який підтримує нас на політичному, економічному та військовому рівні. Ми щиро вдячні Вашингтону за таку позицію. Україна залишається відданою цінностям західного демократичного світу, яскравим втіленням яких є США. Щиро вітаю наших американських друзів зі святом! Бажаю вам добробуту та процвітання!" - написав Гройсман.

Привітала США з національним святом у Facebook і віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе. За її словами, Сполучені Штати Америки - надійний друг України, що є взірцем демократії, прикладом успішної держави, де цінності свободи й рівності сповідує не одне покоління громадян.

"Ваша історія державотворення мотивує й надихає на подальший розвиток молодої Української держави", - написала вона.

Климпуш-Цинцадзе також зазначила, що впродовж останніх років США, як послідовний партнер України, не на словах, а справами демонструє високий рівень партнерства між нашими державами, і саме Сполучені Штати інвестували значні ресурси у безпекову й економічну самодостатність України, зміцнення обороноздатності нашої держави та інтеграцію України до Євросоюзу й Північноатлантичного альянсу.

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"Вдячна за потужну підтримку та готовність поглиблювати співпрацю між нашими країнами. Ще раз вітаю всіх наших американських друзів з національним святом!" - наголосила віцепрем'єр.

Як повідомлялося, сьогодні в США святкують День незалежності. Це свято відзначається щорічно 4 липня на честь прийняття історичного документу - Декларації незалежності США від Великої Британії, яка стала одним з центральних моментів Американської революції 1775-1783 років.