В Італії засудили трьох найманців, які воювали на Донбасі проти України

Cуд міста Генуї засудив до різних термінів ув’язнення трьох італійців, які воювали на Донбасі проти України.

Про це пише газета Il Tirreno.

“Антоніо Кастальдо (35 років, родом із Ноли, провінція Неаполь), Олсі Крутані (39 років, албанець, який давно переїхав до Мілана), Володимир Вербицький (26 років, молдаванин, який давно мешкає в Пармі), стали першими підсудними в Італії, яких покарали за те, що вони стали найманцями Москви”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Кастальдо і Крутані засуджені до 2 років 8 місяців ув'язнення, Вербицький - до 1 року 4 місяців. Перші двоє отримали більші терміни, оскільки були визнані винними також у вербуванні.

Згідно з обвинуваченням, підтриманим прокурором Федеріко Манотті – членом антитерористичного відділу прокуратури Генуї, троє засуджених у різний спосіб отримували грошову винагороду за свою "службу" в лавах російських збройних формувань на Донбасі у 2017 -2018 роках.

Всі троє були затримані в Італії у липні-серпні минулого року.

Ще троє підозрюваних у цій справі перебувають у розшуку, ймовірно, вони перебувають на Донбасі. Це Андреа Палмері, Габріеле Каруґаті, колишній охоронець торгового центру в Ломбардії, а також Массіміліано Кавалльєрі на прізвисько “Спартак”, неофашист з Брешії.

У ході розслідування було отримано докази того, що розшукувані Палмері, Каруґаті, Кавалльєрі та засуджений Кастальдо брали участь в активних військових діях проти Збройних сил України.