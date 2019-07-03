Окупанти відкривали вогонь біля семи населених пунктів, поранений боєць ЗСУ

Окупанти відкривали вогонь біля семи населених пунктів, поранений боєць ЗСУ

Укрінформ
2 липня збройні формування РФ 13 разів порушили режим припинення вогню. З них 8 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Як зазначається, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 7 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

поблизу Лебединського – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

двічі поряд Мар’їнки – з мінометів калібру 82 мм, автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів; 

два рази неподалік Новотроїцького – зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберного кулемету; 

в районі населеного пункту Красногорівка – з великокаліберних кулеметів;

околиці Широкиного – з ручного протитанкового гранатомету.

Також в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 6 разів:

п'ять разів поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм, станкового протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;

неподалік Болотного – з мінометів калібру 82 мм;

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“В результаті ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав бойове травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям”, - повідомляє штаб.

Від початку поточної доби ворожих обстрілів позиції Об'єднаних сил не зафіксовано.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

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