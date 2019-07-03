Окупанти відкривали вогонь біля семи населених пунктів, поранений боєць ЗСУ
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
Як зазначається, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 7 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
поблизу Лебединського – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
двічі поряд Мар’їнки – з мінометів калібру 82 мм, автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;
два рази неподалік Новотроїцького – зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберного кулемету;
в районі населеного пункту Красногорівка – з великокаліберних кулеметів;
околиці Широкиного – з ручного протитанкового гранатомету.
Також в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 6 разів:
п'ять разів поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм, станкового протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;
неподалік Болотного – з мінометів калібру 82 мм;
“В результаті ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав бойове травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям”, - повідомляє штаб.
Від початку поточної доби ворожих обстрілів позиції Об'єднаних сил не зафіксовано.
Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.