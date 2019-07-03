Найвищу споруду Канади підсвітили на честь України

Найвища споруда Західної півкулі - вежа CN у Торонто - була підсвічена з нагоди проведення у місті конференції щодо реформ в Україні та візиту Президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Усю ніч вежа почергово підсвічувалася жовто-блакитним та червоно-білим кольорами, аби вшанувати канадсько-українську дружбу.

Як повідомлялося, конференція у Торонто триватиме по 4 липня. У 2018 році подібний захід відбувся у Копенгагені, а в 2017-ому - в Лондоні. Головна мета конференції - ознайомити міжнародних партнерів зі здобутками України у проведенні системних реформ, а також окреслити подальші напрямки взаємодії та практичної допомоги Україні на цьому шляху.

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Для участі у конференції до Канади прибув Президент Володимир Зеленський, велика урядова делегація на чолі із першим віцепрем’єр-міністром Степаном Кубівим, а також представники неприбуткового та приватного секторів.

Фото: Twitter/ConfReformesUkr