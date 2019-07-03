Волкер поділився враженнями від зустрічі з Зеленським

На зустрічі зі спецпредставником Держдепу США з питань українських перемовин Куртом Волкером Президент України Володимир Зеленський висловив свою відданість миру на Донбасі та курсу реформ.

Про це Курт Волкер написав на своїй сторінці у Twitter.

«Чудова зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським. Чітка відданість миру на Донбасі, проте Росія у свою чергу повинна виконати власні зобов’язання», - зауважив Волкер.

Американський дипломат додав, що на зустрічі Президент України запевнив у своїй потужній відданості реформуванню України, яку США «повністю підтримує».

Як повідомляв Укрінформ, 1-3 липня Президент України Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом у Канаді, де бере участь у конференції з підтримки реформ в Україні.