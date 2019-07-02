США і Польща домовляються про спільну підтримку реформ в Україні - Волкер

Зовнішньополітичні відомства США й Республіки Польща докладають спільних зусиль для підтримки реформ в Україні, а також "динамічного розвитку" Української держави.

Про це повідомив у вівторок у мережі Twitter спеціальний представник США з питань України Курт Волкер.

"Польща і США поділяють зацікавленість у сильній, безпечній Україні, інтегрованій у регіон і трансатлантичну спільноту.

Міністр закордонних справ Польщі Чапутович і я обговорили, як збільшити зусилля, спрямовані на підтримку реформ і створення відкритої України, яка динамічно розвивається",- зазначив американський дипломат.

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Зустріч представників США і Польщі відбулася в Торонто, в кулуарах щорічної Конференції підтримки реформ України, де Волкер очолює офіційну делегацію США.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський 1-3 липня відвідує Канаду з візитом, де також бере участь у цьому міжнародному форумі.