США і Польща домовляються про спільну підтримку реформ в Україні - Волкер
Про це повідомив у вівторок у мережі Twitter спеціальний представник США з питань України Курт Волкер.
"Польща і США поділяють зацікавленість у сильній, безпечній Україні, інтегрованій у регіон і трансатлантичну спільноту.
Міністр закордонних справ Польщі Чапутович і я обговорили, як збільшити зусилля, спрямовані на підтримку реформ і створення відкритої України, яка динамічно розвивається",- зазначив американський дипломат.
Зустріч представників США і Польщі відбулася в Торонто, в кулуарах щорічної Конференції підтримки реформ України, де Волкер очолює офіційну делегацію США.
Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський 1-3 липня відвідує Канаду з візитом, де також бере участь у цьому міжнародному форумі.