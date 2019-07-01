Волкер засудив обстріл медиків на Донбасі

Спеціальний представник Держдепу по Україні Курт Волкер засудив напад на санітарний автомобіль поблизу Водяного, внаслідок якого загинули двоє українських морських піхотинців та один був поранений.

Про це він написав на власній сторінці у Twitter.

“Сумна звістка з Донбасу. Медики та швидкі ніколи не повинні бути мішенями», - написав Волкер.

Він додав цей коментар до повідомлення журналіста Іллі Пономаренка, який опублікував фото 36-ї бригади Морської піхоти з залишками понівеченого пострілом ПТРК медичного джипу Humvee.

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Як повідомляв Укрінформ, російські окупаційні війська близько 11 години 1 липня, обстріляли санітарний автомобіль з українськими військовими медиками. В результаті прямого попадання протитанкової керованої ракети бойовиків загинули військовослужбовці 36-ї бригади Морської піхоти, старший матрос Сергій Майборода і сержантка Ірина Шевченко.