Студенти-медики вперше складають іспит, що унеможливить купівлю диплому

Сьогодні, 1 липня, вперше українські студенти-медики складають міжнародний іспит з основ медицини (IFOM).

Про це на брифінгу в МОЗ заявив заступник міністра охорони здоров’я України Олександр Лінчевський, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Сьогодні більша частина студентів третього курсу спеціальності «Медицина» вперше складають міжнародний іспит з основ медицини (IFOM) як частину Єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ). Особливість іспиту в тому, що він є об’єктивним, справедливим та незалежним інструментом оцінки якості підготовки майбутніх лікарів. Експерти з різних країн складають тестові запитання. Вони позбавлені національних особливостей. Це - основа медицини, базові знання, вони потрапляють до банку запитань. Тестові запитання перекладаються незалежною агенцією на національні мови та адмініструються в медуніверситетах країн. Результати тестів повертаються до Національної ради екзаменаторів, незалежної агенції, де ці результати й оцінюються. Таким чином ми отримуємо зовнішнє незалежне оцінювання українських студентів-медиків”, - пояснив Лінчевський.

Він наголосив, що на результати цього іспиту не можуть впливати ані студенти, ані викладачі, ані керівництво медвишів, ані МОЗ.

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“Студент отримає те, що заслужив. Маніпуляції, втручання в базу результатів є фізично та технічно неможливими. Це — справедливий іспит. Він використовується у 29 країнах світу. Він є чи не найкращим з того, що сьогодні є у медичній освіті”, - наголосив Лінчевський.

За його словами, відтепер медичний диплом не можна буде купити в Україні у жодний спосіб.

“Через це ми отримаємо шалений спротив з боку представників старої системи освіти, оцінки якості медосвіти, які дезінформують суспільство щодо IFOM. Незалежне оцінювання унеможливлює будь-яку підробку, продаж дипломів майбутнім лікарям. Ми також маємо реально розуміти стан медичної освіти, рівень підготовки студентів-медиків, дати гарантії пацієнтам, що до медичної освіти допускатимуться компетентні та мотивовані студенти”, - наголосив Лінчевський.

За його словами, МОЗ зіткнулося із шаленим спротивом іспиту, фактам саботування, дезінформації та залякування студентів-медиків.

“Були факти підбурювання студентів до саботування іспиту. Ми стикнулися з тим, що були закриті аудиторії, не підготовлені до іспиту з боку адміністрації медвишів. Вимикалося світло, студенти перекривали вхід іншим студентам до входу у навчальні корпуси. Декани деяких медвишів давали вказівки не підписувати відповідні документи для іспиту, лунали заклики саботувати”, - сказав Лінчевський.

Він підкреслив, що за проведення іспиту несуть персональну відповідальність ректори медичних закладів освіти.

“Незабезпечення умов для проведення іспиту є підставою для розривання контракту з ректорами. Якщо студенти не з’являться на іспит або у будь-який інший спосіб без поважних причин не візьмуть участь у тестуванні, вони отримують результат “0”. Повторно скласти іспит можна лише один раз, у 2019 році - у серпні, відповідно до графіку Центру тестування, за власний кошт. Якщо повторна спроба буде невдалою — відрахування”, - наголосив Лінчевський.

На брифінгу також поінформували, що протягом 1-3 липня іспит мають скласти 12 877 студентів-медиків з 21 закладу медичної освіти.

Зазначалося, що факти саботажу спостерігалися у Харківському, Івано-Франківському, Чернівецькому, Сумському, Одеському, Ужгородському медичних університетах.