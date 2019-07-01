В Укрінформі відкрилась фотовиставка до річниці визволення міст Донбасу

Фотовиставка "Вертаємо своє", приурочена до 5-ї річниці визволення міст Сходу України, відкрилась у вікнах Укрінформу.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Гаслом всієї нашої інформаційної кампанії, яка присвячена п'ятиліттю визволення міст Донецької і Луганської областей, є "Вертаємо своє". Насправді, українці вертають свої території, українці вертають своїх людей і найважливіше - вертають свободу на ті території, які були окуповані", - зазначив голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

За його словами, мета проєкту - розповісти про життя 5-ти міст Сходу України: Маріуполя, Слов'янська, Краматорська, Бахмута, Мар'їнки, - що були визволені у 2014 році українськими військовими від російської окупації.

Експозиція складається з 16 фотографій кореспондентів Укрінформу.

"Я думаю, що це буде хороша справа, коли люди, які, можливо, забули про війну, проходячи повз наші вікна, зупиняться, глянуть на ці фотознімки і зрозуміють, де ми сьогодні і як складно нам все це повернути, але як же це потрібно", - зауважив генеральний директор Укрінформу Олександр Харченко.

Фотовиставка є спільним проєктом Українського інституту національної пам'яті та Укрінформу.