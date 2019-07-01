Політв'язень Павло Гриб звернувся до Зеленського і Ради

Українець Павло Гриб, який був викрадений у Білорусі та незаконно засуджений до 6 років позбавлення волі у РФ за нібито сприяння терористичній діяльності, закликав Президента Володимира Зеленського і Верховну Раду вирішити долю українських політв'язнів у Росії.

Відповідне звернення опублікував у Facebook його батько Ігор Гриб у день народження сина.

"Шановна громадо! Я, Павло Гриб, український патріот, засуджений за сприяння терористичній діяльності на шість років позбавлення волі, разом з усіма політичними полоненими, від імені усіх українських військових, політв’язнів путінського режиму, звертаюсь до української влади, Президента України, депутатів Верховної Ради, уряду України – вирішить нарешті нашу долю!" - зазначив він.

Гриб нагадав, що від першого і поки єдиного обміну в’язнями з країною-агресором, коли було визволено з полону троє людей, пройшло вже немало часу.

"Кількість політв’язнів, на жаль, тільки збільшується. Зараз їх більше 100 чоловік, які мордуються кожен день в ізоляторах і таборах від окупованого Криму до поселення Уптар, Магаданської області, за те, що свого часу кинули виклик ворогу і його агресії, нас змушують страждати, знущаються над нашою гідністю і нашим характером, провокують, всіляко тиснуть на нас, щоб ми здалися, зрадили і розчарувалися в тому, за що боремось, у що віримо. Але незважаючи на все, залишаємось вірними нашій ідеї і Батьківщині, за яку нам буде не шкода віддати найцінніше - наше життя", - наголосив політв'язень.

"Я закликаю і звертаюсь до громадськості, діячів культури, вояків, націоналістів, волонтерів і капеланів, земляцтв кожного краю, всіх небайдужих до нашої долі українців – не залишайтесь осторонь і не забувайте в’язнів! Скажіть своє слово про нас - дома, на роботі, в соціальних мережах, в ЗМІ. Треба донести правду про переслідування патріотів України спецслужбами Московії!" - додав він.

Гриб наголосив, що "так далі продовжуватись не може, і необхідно змусити ворога розпочати перемовини".

"Скільки має бути ще ув’язнено невинних ні в чому людей, щоб справа нарешті була? Дві, три, чотири сотні? Невже того мало, що зламали життя і здоров’я стільком українцям? Раніше годі було уявити собі таке – ув’язнених більше сотні, а зараз аж страшно подумати – то вже є", - зазначив він.

Українець наголосив, що "яке б розчарування в Україні не було, яка б влада на хвилі цього розчарування не прийшла, її обов’язок – звільнити полонених і політв’язнів, не допустити нових, закривши після цього державний кордон з Московією і Білорусією й розірвавши дипломатичні відносини з усіма ворожими країнами".

"Цього ми вимагаємо. Будь-яка влада має нас чути. Будь-яка інша політика в цьому напрямі є державною зрадою. Ми так само переконані, що українські патріоти ніякої зради не допустять. Всі полонені та політв’язні на це сподіваються і вірять у перемогу. Ми чекаємо офіційної реакції і, головне, дій влади. Час пішов. Пообіцяли – працюй. Слава Українській нації!" - підсумував Гриб.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні політичному в'язню Кремля Павлу Грибу, якого два роки тому російські спецслужби викрали на території Білорусі, виповнюється 21 рік. Павлоперебуває в російському СІЗО.

Українець Павло Гриб зник 24 серпня в Гомельській області Білорусі, куди поїхав на зустріч з дівчиною з Сочі, з якою познайомився в інтернеті.

Пізніше в інтерв'ю дівчина зізналася, що дійсно запросила хлопця до Білорусі і заявила, що її змусили це зробити співробітники ФСБ Росії.

Гриба виявили в СІЗО-5 у Краснодарі: його звинуватили за 205 статтею Кримінального кодексу Росії "Тероризм".

22 березня суд засудив Гриба до шести років колонії, його визнали винним "у сприянні тероризму".

У лютому цього року уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила про надкритичний стан українського політв'язня в РФ Павла Гриба і закликала міжнародне співтовариство надати сприяння в наданні йому медичної допомоги.

Україна вимагає проведення комплексного медобстеження політв'язня Кремля Павла Гриба у спеціалізованому медичному закладі.