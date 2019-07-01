Політв'язень Павло Гриб зустрічає 21-річчя у російському СІЗО
Про це повідомив батько Павла Ігор Гриб на своїй сторінці у Facebook.
"1 липня 2019 року український в'язень Кремля Павло Гриб 21-й день народження зустріне у російському слідчому ізоляторі. Привітай співвітчизника, підтримай його в біді", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, написати Павлу можна за адресою: Гриб Павел Игоревич (1998 г.р.). 344082, Ростовская обл, Ростов-на-Дону, улица Большая Садовая, 31. ФКУ СИЗО-4 ФСИН России (листи приймаються лише російською мовою).
"Життя Павла перебуває під загрозою, оскільки він живе з інвалідністю, пов’язаною з порушеннями роботи серцево-судинної системи. З часу незаконного ув’язнення Павлу не надають необхідних йому ліків, а українським лікарям заборонено доступ до нього. У місті, де його утримують, немає місцевих фахівців, які можуть врятувати його у разі внутрішньої кровотечі — а це може статися в будь-який час, підкреслюють українські лікарі", - сказано в повідомленні спільноти Let me people go!
Як повідомляв Укрінформ, у лютому цього року уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила про надкритичний стан українського політв'язня в РФ Павла Гриба і закликала міжнародне співтовариство надати сприяння в наданні йому медичної допомоги.
Україна вимагає проведення комплексного медобстеження політв'язня Кремля Павла Гриба у спеціалізованому медичному закладі.
Українець Павло Гриб пропав 24 серпня в Гомельській області Білорусі, куди поїхав на зустріч з дівчиною з Сочі, з якою познайомився в інтернеті.
Пізніше в інтерв'ю дівчина зізналася, що дійсно запросила хлопця до Білорусі і заявила, що її змусили це зробити співробітники ФСБ Росії.
Пізніше Гриба виявили в СІЗО-5 у Краснодарі: його звинуватили за 205 статтею Кримінального кодексу Росії "Тероризм".
Фото: Олександр Кохан/Громадське