Політв'язень Павло Гриб зустрічає 21-річчя у російському СІЗО

Сьогодні політичному в'язню Кремля Павлу Грибу, якого два роки тому російські спецслужби викрали на території Білорусі, виповнюється 21 рік. Павло знаходиться в російському СІЗО.

Про це повідомив батько Павла Ігор Гриб на своїй сторінці у Facebook.

"1 липня 2019 року український в'язень Кремля Павло Гриб 21-й день народження зустріне у російському слідчому ізоляторі. Привітай співвітчизника, підтримай його в біді", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, написати Павлу можна за адресою: Гриб Павел Игоревич (1998 г.р.). 344082, Ростовская обл, Ростов-на-Дону, улица Большая Садовая, 31. ФКУ СИЗО-4 ФСИН России (листи приймаються лише російською мовою).

"Життя Павла перебуває під загрозою, оскільки він живе з інвалідністю, пов’язаною з порушеннями роботи серцево-судинної системи. З часу незаконного ув’язнення Павлу не надають необхідних йому ліків, а українським лікарям заборонено доступ до нього. У місті, де його утримують, немає місцевих фахівців, які можуть врятувати його у разі внутрішньої кровотечі — а це може статися в будь-який час, підкреслюють українські лікарі", - сказано в повідомленні спільноти Let me people go!

Як повідомляв Укрінформ, у лютому цього року уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила про надкритичний стан українського політв'язня в РФ Павла Гриба і закликала міжнародне співтовариство надати сприяння в наданні йому медичної допомоги.

Україна вимагає проведення комплексного медобстеження політв'язня Кремля Павла Гриба у спеціалізованому медичному закладі.

Українець Павло Гриб пропав 24 серпня в Гомельській області Білорусі, куди поїхав на зустріч з дівчиною з Сочі, з якою познайомився в інтернеті.

Пізніше в інтерв'ю дівчина зізналася, що дійсно запросила хлопця до Білорусі і заявила, що її змусили це зробити співробітники ФСБ Росії.

Пізніше Гриба виявили в СІЗО-5 у Краснодарі: його звинуватили за 205 статтею Кримінального кодексу Росії "Тероризм".

Фото: Олександр Кохан/Громадське