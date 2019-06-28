Верховний суд почав розгляд апеляції ЦВК щодо відмови у реєстрації партії Саакашвілі

Розпочалося засідання Касаційного адміністративного суду в складі Верховного суду, який розглядає апеляційна скаргу ЦВК щодо участі партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі у позачергових парламентських виборах.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Суд розглядає апеляційну скаргу Центральної виборчої комісії на рішення Шостого апеляційного адміністративного суду від 25 червня 2019 року у справі за позовом партії «Рух нових сил Міхеїла Саакашвілі» до Центральної виборчої комісії про скасування постанови No1205 від 23 червня 2019 року, зобов’язання вчинити дії.

До колегії суддів входять Мирослава Білак, Людмила Єресько та Олена Калашнікова.

У залі суду присутній лідер партії Рух нових сил Міхеїл Саакашвілі та члени його політсили, зокрема, Давід Сакварелідзе, Олена Терещенко, Володимир Лановий. Також присутні представники відповідача.

Після початку засідання на прохання представників Саакашвілі було оголошено перерву для того, щоб до зали суду могли пройти слухачі. Після перерви, яка тривала близько 10 хвилин, суд продовжив роботу.

Як повідомляв Укрінформ, 25 червня Шостий апеляційний адміністративний суд міста Києва скасував постанову ЦВК про відмову в реєстрації кандидатів у народні депутати від політичної партії "Рух нових сил Міхеїла Саакашвілі" та зобов'язав повторно розглянути подані політсилою документи.

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Голова ЦВК Тетяна Сліпачук на брифінгу 26 червня заявила, що Верховний суд поставить юридичну крапку у суперечці навколо відмови реєструвати кандидатів "Руху нових сил" на позачергових парламентських виборах.

23 червня ЦВК відмовила в реєстрації кандидатів у народні депутати, включених до виборчого списку партії "Рух нових сил” Міхеїла Саакашвілі. У ЦВК зазначили, що указ Президента України про позачергові вибори народних депутатів 21 липня 2019 року виданий 21 травня 2019 року. Отже, розгляд 8 травня 2019 року на засіданні ради політичної партії "Рух нових сил” Міхеїла Саакашвілі питань, пов’язаних з участю партії в позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, не міг бути здійснений.