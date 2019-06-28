Президент посмертно нагородив Тимчука - орденом “За мужність”
Про це йдеться в Указі №470/2019, оприлюдненому на сайті глави держави.
"Нагородити орденом «За мужність» ІІІ ступеня Тимчука Дмитра Борисовича (посмертно) - народного депутата України", - йдеться у документі.
Глава держави цим же Указом відзначив державними нагородами України і присвоїв почесні звання з нагоди Дня Конституції України ще понад 60 особам.
Як повідомляв Укрінформ, 19 червня в Києві загинув один з координаторів і співзасновників групи "Інформаційний спротив", народний депутат і підполковник запасу Збройних сил України, військовий журналіст Дмитро Тимчук.
У поліції повідомили, що розглядають кілька версій загибелі депутата: вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю.
За фактом загибелі Тимчука відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство).
20 червня двадцять народних депутатів підписали звернення до Президента з пропозицією посмертно нагородити Дмитра Тимчука орденом «Свободи».