"Інформаційний спротив" просить не поширювати чуток про загибель Тимчука

“Звертаючись до вітчизняних та закордонних ЗМІ, а також усіх тих, кого не залишила байдужими ця трагедія, просимо не поширювати домислів про її причини та обставини. Вважаємо необхідним дочекатися офіційних результатів слідства. Просимо поставитися до цього прохання з розумінням та повагою”, - наголосили в «Інформаційному спротиві».

Колеги Тимчука підкреслили, що він був справжнім професіоналом і назавжди залишиться в пам’яті як людина твердих патріотичних переконань, непохитних моральних принципів. “Саме завдяки людським і професійним якостям Дмитра вдалося зібрати однодумців, які з самого початку російської агресії і до цього дня захищали Україну на інформаційному фронті. Його життєвий та професійний шлях був сповнений вагомих досягнень на користь своєї Батьківщини. Ми пам’ятатимемо його як чесну, порядну людину і справжнього офіцера”, - зазначається в заяві.

При цьому в «Інформаційному спротиві» запевнили, що продовжуватимуть свою діяльність на користь Україні. “Ми понесли непоправну втрату, але ми не збираємося припиняти свою діяльність на користь Україні. Дмитро завжди був сповнений нових ідей і творчих планів. І ми продовжимо справу, яка була сенсом його життя”, - заявили в групі і запевнили, що й надалі відстоюватимуть національні інтереси України і реалізують всі задуми, до яких мав відношення Тимчук.

Група “Інформаційний спротив” та колектив Центру військово-політичних досліджень висловили глибоке співчуття рідним і близьким Тимчука.

Як повідомлялося, 19 червня у Києві загинув один з координаторів та співзасновників групи “Інформаційний спротив”, народний депутат та підполковник запасу Збройних сил України, військовий журналіст Дмитро Тимчук.

У поліції поінформували, що вивчають кілька можливих версій загибелі депутата: вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю.

Про те, що Тимчук застрелився під час чищення зброї, повідомив народний депутат Антон Геращенко.

За фактом загибелі Тимчука відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство).