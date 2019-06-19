Антон Геращенко: Загибель Тимчука - не спецоперація, як було з Бабченком

Загибель народного депутата Дмитра Тимчука не є спецоперацією, як у випадку з російським журналістом Аркадієм Бабченком.

Про це журналістам сказав народний депутат Антон Геращенко від фракції Народний фронт, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Остаточно все буде відомо після проведення експертиз, які будуть вивчати, з якої позиції стріляв, хто стріляв, чи сам це був Дмитро Тимчук, чи це було необережне поводження зі зброєю або ж це було вбивство. Тому вивчатимуться всі версії. Факт є один. Це не спецоперація, як це було у випадку з Аркадієм Бабченком. Це не випадок, коли видається загибель людини для того, щоб заплутати сліди для бандитів. На жаль. Це трагедія ", - сказав Геращенко.

Нардеп зазначив, що дізнався про те, що трапилося, від друга, якому повідомила дружина загиблого. Як розповів Геращенко, дружина Тимчука знайшла його мертвим в їх квартирі на 25-му поверсі житлового будинку.

"Поліція зараз вивчає всі версії - це і вбивство, і самогубство, і необережне поводження з вогнепальною зброєю. У Дмитра Тимчука був нагородний пістолет "Форт", - зазначив Геращенко.

Раніше про те, що народний депутат Дмитро Тимчук застрелився під час чищення зброї, повідомив нардеп Антон Геращенко на своїй сторінці в Facebook.