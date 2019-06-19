Загибель Тимчука: поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство"

За фактом загибелі народного депутата Дмитра Тимчука відкрито кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство".

Про це у коментарі журналістам сказав начальник поліції Києва Андрій Крищенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зараз працює слідчо-оперативна група, огляд проводиться місця події, а також опитуються свідки, всі, хто знав потерпілого, працює судово-медичний експерт. Вже є кримінальне провадження за статтею 115, це навмисне вбивство. Воно розслідується Головним управлінням поліції Києва", - зазначив Крищенко.

Він додав, що версії і більш конкретні деталі будуть повідомлені пізніше, після огляду місця події, з дозволу слідчого або процесуального керівника.

Нині біля будинку, де жив Тимчук, перебуває кілька автомобілів поліції і близько десятка журналістів.

Раніше голова Нацполіції Сергій Князєв заявив на брифінгу, що у квартирі Тимчук був не сам, у помешканні перебувала жінка.

Про те, що народний депутат Дмитро Тимчук вистрелив у себе під час чищення зброї, повідомив його колега Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook.