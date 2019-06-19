Тетерук припускає, що загибель Тимчука може бути замаскованим вбивством

Перший заступник голови фракції "Народний фронт" Андрій Тетерук не вірить у версію нещасного випадку, внаслідок якого загинув депутат від НФ Дмитро Тимчук, і не виключає, що парламентарія могли вбити.

Про це Тетерук сказав журналістам у кулуарах парламенту, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Як офіцер я особисто не вірю в те, що це нещасний випадок у результаті чищення зброї... Дмитро Тимчук, окрім того що державний діяч, він із 2014 року разом із колегами дуже ретельно, професійно, якісно висвітлював агресію Російської Федерації, участь військових: офіцерів, генералів, підрозділів російської регулярної армії - в агресії проти України. Все це дає підстави вважати, що ми матимемо версію замаскованого вбивства під самогубство", - сказав він.

Тетерук не зміг підтвердити інформації про те, чи отримував Тимчук погрози.

"Він мені про це не казав - я не можу казати про те, що він потребував захисту або якоїсь підтримки через те, що має якісь негативні сигнали щодо його життя чи здоров'я або членів його родини", - пояснив депутат.

Водночас він закликав правоохоронні органи провести найретельніше розслідування.

"Для того, щоб отримати решту інформації про обставини й умови його (Тимчука - ред.) загибелі, ми маємо дочекатися офіційної позиції правоохоронних орнанів... Єдиною версією, я би хотів, щоб була версія правоохоронних органів. Я дуже хотів би, щоб вони ретельно підійшли до цієї справи, вивчили її, в найкоротший термін дали відповідь, що насправді сталося. І в разі, якщо ми будемо мати навмисне вбивство нашого колеги, я би дуже хотів, щоб відплата за це вбивство була неминучою всім тим, хто його замовив, хто його здійснив", - заявив Тетерук.

При цьому, за його словами, депутат від НФ Антон Геращенко, який написав у соцмережі про загибель Тимчука внаслідок нещасного випадку, "зловживає своїм правом оприлюднювати ту інформацію, яка не має бути оприлюднена".

"Він забігає наперед, мене це неймовірно дратує, і я не можу коментувати те, що робить Антон Геращенко. Як громадянин своєї країни я йому зробив зауваження, що він біжить поперед батька в пекло", - додав Тетерук.

Раніше про те, що народний депутат Дмитро Тимчук вистрелив у себе під час чищення зброї, повідомив його колега Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

У поліції підтвердили смерть Тимчука.