Зеленський дав звання Герой України трьом “чорнобильським водолазам”

Президент Володимир Зеленський підписав Указ “Про присвоєння звання Герой України” трьом ліквідаторам аварії на Чорнобильській атомній електростанції, які запобігли можливому другому вибуху на ЧАЕС.

Про це повідомляє прес-служба Глави держави.

“Згідно з документом № 468/2019, старший інженер-механік реакторного цеху ДП “Чорнобильська АЕС” у 1983-1989 роках Олексій Ананенко, старший інженер турбінного цеху атомної електростанції у 1986 році Валерій Беспалов та начальник зміни цього ж підприємства у 1976-2005 роках Борис Баранов (посмертно) удостоєні найвищої державної нагороди за героїзм і самовіддані дії, виявлені під час ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, що сталася 26 квітня 1986 року. Усі троє, ризикуючи життям, запобігли можливому другому вибуху на ЧАЕС”, - йдеться у повідомленні.

У прес-службі нагадали, що Ананенко, Беспалов та Баранов спустилися в басейн-барботер під зруйнованим реактором і відкрили запірні клапани, щоб звільнити його від води. Завдяки цьому вдалося уникнути контакту розплавленого ядерного матеріалу з водою, внаслідок якого з високою ймовірністю міг статися повторний вибух.

Як відомо, чорнобильська катастрофа сталася в ніч на 26 квітня 1986 року. Два теплові вибухи і руйнування четвертого реактору ЧАЕС спричинили викид великої кількості радіоактивних речовин. Катастрофа вважається найбільшою за всю історію ядерної енергетики, як за кількістю загиблих і потерпілих від її наслідків людей, так і за економічними збитками.