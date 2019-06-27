Нефьодов хоче перевести митників на контракт

Переможець конкурсу на посаду голови Державної митної служби, заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов повідомив про ймовірність переведення роботи митниці на контрактну систему роботи.

Про це він сказав в коментарі Радіо Свобода.

«Я є прихильником того, аби перевести митницю на контрактну систему роботи. А не так, як зараз у держслужбі: людина влаштовується і передбачається, що вона працює там довічно, до пенсії. А коли є якийсь спочатку короткостроковий контракт, потім переходить у трирічний, п’ятирічний і так далі. Коли встановлюється KPI (індикатор ефективності – ред.) на конкретну людину, так і групові. Головне – отримувати результат», – сказав Нефьодов.

Він додав, що в організації роботи митниці послуговуватиметься не лише новими ідеями, а й раніше здобутим досвідом.

«Нам дуже рідко треба вигадувати якийсь велосипед чи якісь унікальні, геніальні рішення. Вже існує величезна кількість планів із реформи митниці, складених і попереднім Міністерством фінансів під керівництвом пана Данилюка, і під керівництвом нинішнього міністра пані Маркарової. Є великий проект, який був розроблений американською митницею і запропонований уряду України. Тому не стоїть питання щось вигадати», – додав Нефьодов.

Як повідомлялося, 25 червня відбувся фінальний етап конкурсу на посаду голови нової Державної митної служби. Конкурсна комісія вирішила рекомендувати уряду призначити на посаду керівника служби Максима Нефьодова.

Наприкінці 2018 року Кабінет міністрів України розділив Державну фіскальну службу на податкову і митну служби й повідомив про намір провести конкурс на керівників новоутворених відомств.